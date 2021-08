தேசிய செய்திகள்

லவ்லினாவுக்காக அசாம் சட்டப்பேரவை 20 நிமிடம் ஒத்திவைப்பு + "||" + Assam Assembly will be adjourned for 20 minutes today to watch Lovlina Borgohain’s match, CM prays by lighting a lamp

லவ்லினாவுக்காக அசாம் சட்டப்பேரவை 20 நிமிடம் ஒத்திவைப்பு