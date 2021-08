மாநில செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இன்று முதல் வருகிற 8-ந் தேதி வரை பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய தடை + "||" + Devotees will not be allowed to visit the Thiruchendur Subramania Swamy Temple from today till the 8th

திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இன்று முதல் வருகிற 8-ந் தேதி வரை பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய தடை