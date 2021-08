மாநில செய்திகள்

மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம்; நாளை முதல்-அமைச்சர் தொடங்கி வைக்கிறார் - சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + Medical program in search of people; The first-minister will start tomorrow - Health Secretary Radhakrishnan

மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம்; நாளை முதல்-அமைச்சர் தொடங்கி வைக்கிறார் - சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன்