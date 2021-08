மாநில செய்திகள்

ஒலிம்பிக்கில் விளையாடிய வாளை முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலினுக்குப் பரிசாகக் கொடுத்த பவானி தேவி + "||" + Sword played in the OlympicsTo chief-Minister Stalin Bhavani Devi gave the gift

