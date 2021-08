தேசிய செய்திகள்

வடக்கு மத்தியப் பிரதேசத்தில் வெள்ள பாதிப்பு மோசமாக உள்ளது - சிவராஜ் சிங் சவுகான் + "||" + The situation of floods is serious in the state, especially northern MP NDRF, SDRF, Army & BSF have rescued 5,950 people from 240 villages MP CM Shivraj Singh Chouhan

வடக்கு மத்தியப் பிரதேசத்தில் வெள்ள பாதிப்பு மோசமாக உள்ளது - சிவராஜ் சிங் சவுகான்