பிற விளையாட்டு

டோக்கியோ ஒலிம்பிக்: தீபக் புனியா அரையிறுதியில் தோல்வி + "||" + #TokyoOlympics | Wrestler Deepak Punia loses to David Taylor of the USA in men's freestyle 86kg semi-final

டோக்கியோ ஒலிம்பிக்: தீபக் புனியா அரையிறுதியில் தோல்வி