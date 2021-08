தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் கட்டப்பட்டு வரும் ராமர் கோவில் 2023 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் திறப்பு என தகவல் + "||" + Ram Temple in Ayodhya to open for devotees by December 2023: Sources

அயோத்தியில் கட்டப்பட்டு வரும் ராமர் கோவில் 2023 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் திறப்பு என தகவல்