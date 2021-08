தேசிய செய்திகள்

மின்சார வாகனங்களுக்கு பதிவுச் சான்றிதழ் கட்டணம் ரத்து + "||" + No more registration charges for electric vehicles in India

மின்சார வாகனங்களுக்கு பதிவுச் சான்றிதழ் கட்டணம் ரத்து