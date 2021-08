தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் இன்று பேரணி + "||" + Tamil Nadu farmers rally in Delhi today in support of anti-agriculture protests

வேளாண் சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் இன்று பேரணி