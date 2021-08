உலக செய்திகள்

தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்ய இந்தியாவுக்கு உதவி - அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் தகவல் + "||" + Assistance to India to produce the vaccine - US President Joe Biden

