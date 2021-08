மாநில செய்திகள்

தமிழக எல்லையில் கேரளாவில் இருந்து வருபவர்களுக்கு கட்டாய கொரோனா பரிசோதனை; இன்று முதல் தொடங்குகிறது + "||" + On the Tamil Nadu border For those coming from Kerala Corona mandatory testing

