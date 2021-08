தேசிய செய்திகள்

ஒலிம்பிக் ஆக்கி போட்டியில் இந்தியாவிற்கு பதக்கம்: பிரதமர் மோடி, ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் வாழ்த்து + "||" + Historic! A day that will be etched in the memory of every Indian PM Modi

ஒலிம்பிக் ஆக்கி போட்டியில் இந்தியாவிற்கு பதக்கம்: பிரதமர் மோடி, ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் வாழ்த்து