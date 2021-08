தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 42,982 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + India reports 42,982 new COVID19 cases, 41,726 recoveries and 533 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

