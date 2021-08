மாநில செய்திகள்

இந்தியாவுக்கே முன்னோடி திட்டமாக மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம் தொடக்கம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Launch of Medical Project in Search of People as a Pioneer Project for India - First-Minister MK Stalin

இந்தியாவுக்கே முன்னோடி திட்டமாக மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டம் தொடக்கம் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்