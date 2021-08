தேசிய செய்திகள்

தொழிலாளர்கள் சென்ற காரை வெடிகுண்டு வைத்து தகர்த்த மாவோயிஸ்டுகள் ; ஒருவர் பலி + "||" + 1 dead, 11 others injured in Maoist blast in Chhattisgarh’s Dantewada

தொழிலாளர்கள் சென்ற காரை வெடிகுண்டு வைத்து தகர்த்த மாவோயிஸ்டுகள் ; ஒருவர் பலி