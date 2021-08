தேசிய செய்திகள்

ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வென்ற இந்திய ஆக்கி அணியில் இடம்பெற்றுள்ள பஞ்சாப் வீரர்களுக்கு ரூ.1 கோடி + "||" + Punjab govt announces Rs 1 crore cash award to India men's hockey team players from the state

