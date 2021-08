மாநில செய்திகள்

மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசு அணை கட்ட ஒருபோதும் விடமாட்டோம்; தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை + "||" + Karnataka government mekatatu Never build a dam We will not allow; Tamil Nadu BJP Leader Annamalai

மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசு அணை கட்ட ஒருபோதும் விடமாட்டோம்; தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை