தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்திற்கு 14 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி தேவை மம்தா பானர்ஜி பிரதமருக்கு கடிதம் + "||" + Mamata writes to PM Modi, says Bengal needs 14 crore Covid vaccine doses

மேற்கு வங்காளத்திற்கு 14 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி தேவை மம்தா பானர்ஜி பிரதமருக்கு கடிதம்