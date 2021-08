உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் 100 கோடி தடுப்பூசி தயாரிக்க ‘குவாட்’ நாடுகள் தீவிரம் - அமெரிக்கா தகவல் + "||" + To produce 100 crore vaccines in India Intensity of ‘quad’ countries USA Information

இந்தியாவில் 100 கோடி தடுப்பூசி தயாரிக்க ‘குவாட்’ நாடுகள் தீவிரம் - அமெரிக்கா தகவல்