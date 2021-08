தேசிய செய்திகள்

இந்திய எல்லையில் 140 பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவ காத்திருப்பு ராணுவ அதிகாரி தகவல் + "||" + Around 140 terrorists waiting at launch pads across LoC despite ceasefire: J&K security official

இந்திய எல்லையில் 140 பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவ காத்திருப்பு ராணுவ அதிகாரி தகவல்