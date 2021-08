தேசிய செய்திகள்

பதக்கத்தை இழந்தாலும் மகளிர் அணியின் திறமையான ஆட்டம், பலரையும் ஊக்குவிக்கும் - பிரதமர் மோடி + "||" + Proud of this team. We'll always remember the great performance of our Women’s Hockey Team at Tokyo2020 PM Modi

பதக்கத்தை இழந்தாலும் மகளிர் அணியின் திறமையான ஆட்டம், பலரையும் ஊக்குவிக்கும் - பிரதமர் மோடி