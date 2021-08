தேசிய செய்திகள்

ராஜீவ் கேல் ரத்னா விருது மேஜர் தயான் சந்த் என மாற்றம் - பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு + "||" + The Khel Ratna Award will hereby be called the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award respecting the sentiments of citizens across the country: PM Modi

