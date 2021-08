மாநில செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஆடி அமாவாசை அன்று எந்தெந்த கோயில்களில் சாமி தரிசனத்துக்குத் தடை? + "||" + In Erode district On the Audi New Moon In which temples is Sami Darshan banned?

ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஆடி அமாவாசை அன்று எந்தெந்த கோயில்களில் சாமி தரிசனத்துக்குத் தடை?