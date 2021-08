தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் வருகிற 23ந்தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்க அரசு முடிவு + "||" + The government has decided to open schools in Karnataka from the 23rd

கர்நாடகாவில் வருகிற 23ந்தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்க அரசு முடிவு