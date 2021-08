உலக செய்திகள்

துருக்கியில் லாரி மீது பேருந்து மோதல்: 9 பேர் பலி; 30 பேர் காயம் + "||" + Bus collides with truck in Turkey: 9 killed; 30 people were injured

