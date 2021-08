தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் மொத்தம் செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசி எண்ணிக்கை 50 கோடி: மத்திய அரசு + "||" + Total number of corona vaccines vaccinated in India is 50 crore: Central Government

இந்தியாவில் மொத்தம் செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசி எண்ணிக்கை 50 கோடி: மத்திய அரசு