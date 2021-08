தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை + "||" + Jammu and Kashmir One unidentified terrorist was killed in the encounter with security forces at Mochwa area of Budgam

ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை