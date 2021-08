தேசிய செய்திகள்

ஆக்கி வீராங்கனை வந்தனா கட்டாரியாவுக்கு ரூ.25 லட்சம் பரிசு - உத்தராகண்ட் முதல்-மந்திரி புஷ்கர் சிங் தாமி + "||" + Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami announces that the state govt will give Rs 25 Lakhs to Vandana Kataria

ஆக்கி வீராங்கனை வந்தனா கட்டாரியாவுக்கு ரூ.25 லட்சம் பரிசு - உத்தராகண்ட் முதல்-மந்திரி புஷ்கர் சிங் தாமி