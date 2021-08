தேசிய செய்திகள்

ஜான்சன் அன்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்தின் தடுப்பூசிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி + "||" + Johnson and Johnson’s single-dose COVID19 vaccine is given approval for Emergency Use in India, tweets Union Health Minister Mansukh Mandaviya

ஜான்சன் அன்ட் ஜான்சன் நிறுவனத்தின் தடுப்பூசிக்கு மத்திய அரசு அனுமதி