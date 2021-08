தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானில் வெள்ள பாதிப்புகளை படகில் சென்று பார்வையிட்ட மக்களவை சபாநாயகர் + "||" + The Speaker of the Lok Sabha visited the flood victims in Rajasthan by boat

