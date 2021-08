மாநில செய்திகள்

கோவில்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் எதுவும் காணாமல் போகவில்லை; தமிழக அரசு + "||" + None of the lands belonging to the temples are missing; Government of Tamil Nadu

கோவில்களுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் எதுவும் காணாமல் போகவில்லை; தமிழக அரசு