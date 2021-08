தேசிய செய்திகள்

நீரஜ் சோப்ராவுக்கு அரியானா-ரூ.6 கோடி, பஞ்சாப்-ரூ.2 கோடி, பி.சி.சி.ஐ.-ரூ.1 கோடி பரிசு அறிவிப்பு + "||" + Neeraj Chopra gets Rs 6 crore from Haryana, Rs 2 crore from Punjab and Rs 1 crore from BCCI

நீரஜ் சோப்ராவுக்கு அரியானா-ரூ.6 கோடி, பஞ்சாப்-ரூ.2 கோடி, பி.சி.சி.ஐ.-ரூ.1 கோடி பரிசு அறிவிப்பு