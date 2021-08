மாநில செய்திகள்

ஆடி அமாவாசைக்கு தர்ப்பணம் செய்வதற்காக சென்னையில் கடற்கரை, நீர் நிலைகளுக்கு செல்ல இன்று தடை + "||" + It is forbidden today to go to the beach and water levels in Chennai to pay homage to the new moon

ஆடி அமாவாசைக்கு தர்ப்பணம் செய்வதற்காக சென்னையில் கடற்கரை, நீர் நிலைகளுக்கு செல்ல இன்று தடை