சினிமா செய்திகள்

கொரோனா விதிகளை மீறியதாக நடிகர் மம்முட்டி உள்பட 300 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு + "||" + Case against actor Mammootty, others for Covid protocol violation

கொரோனா விதிகளை மீறியதாக நடிகர் மம்முட்டி உள்பட 300 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு