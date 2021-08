உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான்: 3 நாட்களில் 3 நகரங்களை கைப்பற்றிய தலிபான்கள் + "||" + Taliban captures Kunduz, third provincial capital in three days

ஆப்கானிஸ்தான்: 3 நாட்களில் 3 நகரங்களை கைப்பற்றிய தலிபான்கள்