தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் நாளை முதல் வாரச்சந்தைகள் திறக்கப்படும்; முதல் மந்திரி கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு + "||" + Weekly markets will be opened in Delhi from tomorrow; CM Kejriwal announced

டெல்லியில் நாளை முதல் வாரச்சந்தைகள் திறக்கப்படும்; முதல் மந்திரி கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு