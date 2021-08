டி.என்.பி.எல். கிரிக்கெட்: டாஸ்வென்ற சேப்பாக்கம் சூப்பர் கில்லீஸ் பேட்டிங்

சென்னை

தமிழ்நாடு பிரிமீயர் லீக் 20 ஓவர் தொடரின் லீக் போட்டிகள் கடைசி கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. இன்று இரண்டு போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. அத்துடன் லீக் போட்டிகள் முடிவடைந்துவிடும்.

மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்கிய முதல் போட்டியில் லைகா கோவை கிங்ஸ்- நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இதில் 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் கோவை அணி வெற்றி பெற்றது. இரண்டாவது போட்டியில் சேப்பாக்கம் சூப்பர் கில்லீஸ் அணியும் ரூபி திருச்சி வாரியர்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன.

இதில் சேப்பாக்கம் சூப்பர் கில்லீஸ் டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

Toss: @supergillies have won the toss and elect to bat against Ruby Trichy Warriors! #ShriramCapitalTNPL2021#RTWvCSGpic.twitter.com/jsy3buONEd