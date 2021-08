மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளிகள் நவீன மயமாக்கப்படும்; பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + Government schools will be modernized; Announcement by the Minister of School Education

அரசு பள்ளிகள் நவீன மயமாக்கப்படும்; பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு