கால்பந்து

பார்சிலோனா கால்பந்து அணியில் இருந்து கண்ணீர் மல்க விடைபெற்றார் லியோனல் மெஸ்சி + "||" + As Lionel Messi breaks down, so do football fans around the world

பார்சிலோனா கால்பந்து அணியில் இருந்து கண்ணீர் மல்க விடைபெற்றார் லியோனல் மெஸ்சி