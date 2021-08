உலக செய்திகள்

கொரோனா மாறுபாடுகளுக்கு நட்சத்திர கூட்டங்களின் பெயர் உலக சுகாதார அமைப்பு பரிசீலனை + "||" + COVID-19 variants could be named after constellations once Greek alphabet is used up, WHO official says

கொரோனா மாறுபாடுகளுக்கு நட்சத்திர கூட்டங்களின் பெயர் உலக சுகாதார அமைப்பு பரிசீலனை