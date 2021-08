தேசிய செய்திகள்

ஐ.நா.பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் விவாதத்தில் பிரதமர் மோடியுடன் ரஷிய அதிபர் புதின் கலந்து கொள்கிறார் + "||" + At UNSC, Putin will join Modi in the open debate on maritime security

