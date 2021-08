தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் 2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்கள் மின்சார ரெயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதி - உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + Covid-19: Mumbai locals to resume for fully vaccinated individuals from August 15

மும்பையில் 2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டவர்கள் மின்சார ரெயில்களில் பயணம் செய்ய அனுமதி - உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு