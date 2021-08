தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 35,499 -பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + India reports 35,499 new cases in last 24 hours; Active caseload currently 4,02,188. Recovery Rate is currently at 97.40%

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 35,499 -பேருக்கு கொரோனா தொற்று