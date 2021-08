மாநில செய்திகள்

அதிமுக ஆட்சியில் நிதி நிலை சீர்கேடு என்பது தவறான தகவல்: எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + Despite the increase in the debt burden, the AIADMK regime did not raise electricity tariffs.

