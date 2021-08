மாநில செய்திகள்

ராஜேந்திர பாலாஜி குறித்து திட்டமிட்டு அவதூறு; பா.ஜ.க.வில் சேர மாட்டார்- எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Planned slander against Rajendra Balaji; He will not join the BJP Edappadi Palanisamy

ராஜேந்திர பாலாஜி குறித்து திட்டமிட்டு அவதூறு; பா.ஜ.க.வில் சேர மாட்டார்- எடப்பாடி பழனிசாமி