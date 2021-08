தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் அடுத்த தவணை ரூ.19,500 கோடி; பிரதமர் மோடி இன்று விடுவிக்கிறார் + "||" + The next installment of the Prime Minister's Kisan scheme for farmers is Rs 19,500 crore; Prime Minister Modi releases today

