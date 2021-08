மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு அரசின் வருமானம் மிகவும் சரிந்துள்ளது; 2006-2011 தி.மு.க. ஆட்சியில் உபரியாக இருந்தது -பழனிவேல் தியாகராஜன் + "||" + revenue of the State of Tamil Nadu has fallen sharply; 2006-2011 DMK. In power Was surplus Palanivel Thiagarajan

தமிழ்நாடு அரசின் வருமானம் மிகவும் சரிந்துள்ளது; 2006-2011 தி.மு.க. ஆட்சியில் உபரியாக இருந்தது -பழனிவேல் தியாகராஜன்