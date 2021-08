மாநில செய்திகள்

கடந்த ஆட்சியின் திட்டமிடப்படாத நிதி மேலாண்மையால் அரசுக்கு ரூ.1 லட்சம் கோடி வருவாய் இழப்பு - பழனிவேல் தியாகராஜன் + "||" + By the unplanned financial management of the last regime Rs 1 lakh crore loss of revenue to the state Palanivel Thiagarajan

கடந்த ஆட்சியின் திட்டமிடப்படாத நிதி மேலாண்மையால் அரசுக்கு ரூ.1 லட்சம் கோடி வருவாய் இழப்பு - பழனிவேல் தியாகராஜன்