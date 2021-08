தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு 9-வது தவணை நிதியுதவி - பிரதமர் மோடி இன்று விடுவித்தார் + "||" + PM Narendra Modi releases the 9th instalment of PM Kisan Samman Nidhi Scheme, via video conferencing.

விவசாயிகளுக்கு 9-வது தவணை நிதியுதவி - பிரதமர் மோடி இன்று விடுவித்தார்