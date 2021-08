மாநில செய்திகள்

மக்களைத் தேடி மருத்துவத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டு மூன்று நாட்களிலேயே 25,617 பேர் பயன் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + 25,617 people benefited in three days after the launch of the medical program in search of people - Minister Ma. Subramanian

மக்களைத் தேடி மருத்துவத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டு மூன்று நாட்களிலேயே 25,617 பேர் பயன் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்